Sezonun ilk yarısında Sarıyer ve Iğdır FK maçlarında, ikinci yarıda ise Sarıyer maçından olmak üzere 3 sarı kartı bulunan Pedrinho, Manisa’da da sahaya ceza sınırında çıktı. Deneyimli oyuncu, 69.dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında Adekanye’yi faulle durdurunca sarı kart gördü. Bu kartla birlikte cezalı duruma düşen Pedrinho, Cumartesi günü Hatayspor’la oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan, 76.dakikada Cissokho, 80.dakikada da Adekanye ile girdiği ikili mücadelelerde yüzüne darbe alan Pedrinho, 83.dakikada yerini Oğuz’a bıraktı.