Arca Çorum FK, 28.haftanın kapanış maçında konuk olduğu Manisa FK’yı 17.dakikada Mame Thiam’ın penaltıdan attığı golle 1-0 yenerken, Senegalli golcü ara transfer döneminde geldiği Çorum FK’daki 8.golünü kaydetti.

Thiam’ın Manisa’ya attığı gol aynı zamanda Arca Çorum FK formasıyla kaydettiği 6.penaltı golü oldu. Deneyimli futbolcu, daha önce penaltıdan Sarıyer’e (2), Keçiörengücü, Serikspor ve Ümraniyespor’a ise 1’er gol attı. Thiam, penaltı dışındaki gollerini ise Adana Demirspor ve İstanbulspor maçlarında kaydetti.

Thiam’ın Manisa FK’ya attığı gol aynı zamanda Arca Çorum FK’nın bu sezonki 10.penaltı golü olarak da kayıtlara geçti.