Edinilen bilgilere göre, 22 Şubat Pazar günü Mimar Sinan Semt Sahası’nda oynanan ve Mimar Sinan’ın 3-1 kazandığı maçın son dakikalarında iki takım oyuncularının pas bile yapmadan sahada hareketsiz şekilde dakikalarca beklemeleri ve karşılaşmanın bu şekilde tamamlanması üzerine harekete geçen Sungurlu Belediyespor, bu durumun normal olmadığı gerekçesiyle İl Futbol Tertip Kurulu’na itirazda bulundu.

Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, itiraz için gerekli şartların oluştuğu belirtilirken, Tertip Kurulu’nun söz konusu durumla ilgili video görüntülerini izleyip hakem raporunu görüştüğü, konuyla ilgili karar verme yetkisinin Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu ve Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na ait olduğu kanısına vardığı kaydedildi.

İtirazla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.