Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 30.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Türkiye’nin dev kulüplerinden Fenerbahçe ile karşılaşacak. Hafta sonu Kahramanmaraş’ta lider Onikişubat Belediyespor’u 3-2 yenerek Play-Off finalini garantileyen Çorum’un efeleri bugünkü maçı da kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor. Bu kritik karşılaşma bugün saat 16.00’da İstanbul 50.Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu’nda oynanacak.

Lig’de oynanacak diğer maçlarda ise, Düzce Belediyespor ile Onikişubat Belediyespor, Yücelen Anamurspor ile Osmangazi Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor ile TVF Spor Lisesi kozlarını paylaşacak.