Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Çorum Belediyespor Basketbol Takımı’nı evinde oynayacağı ilk maç öncesinde ziyaret ederek moral verdi.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Genel Sekreter Mesut Çetinoğlu, Başkan Yardımcısı Cumhur Sevinç ve Yönetim Kurulu Üyesi Nermin Özkeskin’den oluşan heyet, Çorum’da oynanacak sezonun ilk iç saha karşılaşması öncesinde takımla bir araya geldi. Ziyarette sporculara ve teknik heyete tatlı ikramında bulunuldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada konuşan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum’u temsil eden sporculara olan güvenlerini dile getirerek, “Şehrimizi temsil eden tüm sporcularımıza yürekten inanıyor, sezon boyunca azim ve mücadeleleriyle Çorum’u en iyi şekilde temsil edeceklerine güveniyoruz” ifadelerini kullandı.