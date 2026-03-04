Kendine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Fenerbahçe galibiyetinden dolayı teknik ekibi ve voleybolcuları kutladı. Dere açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımımız, ortaya koyduğu azim, inanç ve üstün performansla Efeler Ligi yolunda çok kıymetli bir başarıya imza atmış, final maçının biletini gururla cebine koymuştur.

Ligin son maçı olan Yücelen Anamurspor karşılaşması öncesinde, zorlu Fenerbahçe Medicana deplasmanından galibiyetle dönerek bizlere ayrı bir sevinç yaşatan Efelerimizi yürekten kutluyorum.

Başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik ekibimize ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İlçemize yaşattığınız bu gurur tarifsiz…

İnanıyorum ki Efelerimiz aynı kararlılık ve aynı inançla final maçına çıkacak; Sungurlu’muzun adını Efeler Ligi’ne altın harflerle yazdıracaktır” dedi.