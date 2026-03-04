Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 30.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor İstanbul’da Fenerbahçe’nin konuğu oldu. 50.Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setinden itibaren oyunun kontrolünü eline alan Çorum temsilcisi ilk seti 25-22, ikinci seti 25-23, üçüncü seti de 25-17 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Fenerbahçe bir basamak gerileyerek dördüncü sıraya yerleşirken, Play-Off finalini geçtiğimiz hafta garantileyen Sungurlu Belediyespor ise 59 puana yükseldi.

EFELERİN 1 MAÇI KALDI

Erkekler 1.Voleybol Ligi’nde 30.hafta geride kalırken, Play-Off finalini garantileyen Çorum’un efeleri geride kalan 4 haftada sadece 1 maç oynayacak. Çorum temsilcisi 31, 32 ve 33.hafta maçlarını rakipleri ligden çekildiği için BAY geçerken, ligin son haftası ise Mersin’de Yücelen Anamurspor’un konuğu olacak.

Bu maçın ardından lig maratonunu tamamlayacak olan Sungurlu Belediyespor Play-Off finalindeki rakibini beklemeye çekilecek.