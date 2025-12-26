Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Judo İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine kızlarda 10, erkeklerde 8 olmak üzere toplam 18 öğrenci katıldı. Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda yıldız kızlarda 36 kiloda Mimar Sinan Ortaokulu’ndan Büşra Mandacı birinci, 40 kiloda Şehit Osman Arslan Ortaokulu’ndan Aysima Kabataş, 44 kiloda Gazipaşa Ortaokulu’ndan Ela Su Dilekçi, 48 kiloda Salim Akaydın Ortaokulu’ndan Ela Karaağaç ve 57 kiloda Fuat Sezgin Ortaokulu’ndan Zeynep Naz Duygu birinci olmayı başardı.

Yıldız erkeklerde ise 38 kiloda Dumlupınar Ortaokulu’ndan H.Hüseyin Akpınar, 42 kiloda Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu’ndan M.Ali Ecer, 46 kiloda Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan A.Kürşat Okumuş, 50 kiloda Alaca Selin Şahin Ortaokulu’ndan Yusuf Demiröz, 55 kiloda yine Alaca Selin Şahin Ortaokulu’ndan Yiğit Hamza Kılıç, 60 kiloda Alaca İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ahmet Emin Kılıç, 66 kiloda yine Alaca İmam Hatip Ortaokulu’ndan Eymen Coşkun ve 73 kiloda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Talip Emir Kahya birincilik kürsüsüne çıkan isimler oldular.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.