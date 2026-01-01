Çorum'un Alaca ilçesinde özel eğitim öğrencileri hastane korkularını beyaz önlük giyip, stetoskopla kalp dinleyip, reçete yazarak yendi.

Alaca ilçesinde özel eğitim gören öğrencilerin hastane korkusunu aşmak için Alaca Devlet Hastanesi ziyaret ettirildi. Öğrencilerin hastane ortamını yakından tanımalarını ve sağlık çalışanlarına yönelik ön yargıları kırmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler beyaz önlüklerini giyerek doktor ve hemşirelerle bir araya geldi. Doktorların rehberliğinde stetoskopla kalp atışı dinleyen özel öğrenciler, temsili reçeteler yazarak ve muayene masasında cihazları inceledi.

Ziyaretin sonunda öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde kendi emekleriyle hazırladıkları hediyeleri sağlık çalışanlarına takdim ederek teşekkürlerini ilettiler.

Muhabir: Haber Merkezi