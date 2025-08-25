Çorum’un Alaca ilçesinde, İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği Yaz Kur’an Kursları, anlamlı bir kapanış programıyla sona erdi. İlçedeki Yıldızhan Camii'nde gerçekleştirilen programa çok sayıda öğrenci, veli ve din görevlisi katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, öğrenciler yaz boyunca öğrendikleri dualar, sureler ve dini bilgilerle hazırladıkları kısa sunumları sergiledi. Coşkulu ve duygulu anların yaşandığı etkinlikte, çocukların Kur’an ve temel dini bilgiler alanındaki gelişimleri dikkat çekti.İlçe Müftüsü İsmail Karadavut, yaptığı konuşmada yaz kurslarının çocukların manevi gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek bir başlangıçtır, önemli olan bu bilgileri hayat boyu canlı tutmaktır” dedi. Karadavut ayrıca, kurs sürecinde büyük emek veren Yıldızhan Camii İmam Hatibi Veyis Yağlı ve Şıhlar Camii Müezzin-Kayyımı Sadık Akkaya’ya katkılarından dolayı teşekkür etti.Programın sonunda öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu ve kurslara düzenli katılım sağlayan öğrencilere katılım belgeleri verildi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği kapanış programı, hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Alaca Müftülüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların dini ve sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

