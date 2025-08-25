Çorum Valiliği’nin koordinesinde düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nın bir sonraki durağı Alaca oldu. Toplantı, Vali Ali Çalgan başkanlığında, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla Alaca Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda köy ve mahalle muhtarlarının ihtiyaç, talep ve önerileri tek tek dinlendi. Vali Çalgan, tüm ilçelerde muhtarlarla bir araya geleceklerini belirterek, sorunların yerinde ve doğrudan tespit edileceğini vurguladı.

Vali Çalgan, kamu hizmetlerinin sürekli ve verimli şekilde devam etmesi için iş birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Çalgan, yoğun katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Toplantıya; Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ile il ve ilçe kurum müdürleri de katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi