Çorum’un Alaca ilçesi Soğucak Köyü nüfusuna kayıtlı, Halil ve Şehriban Şahin’in gelini, Ali Şahin’in eşi Selma Şahin, genç yaşta hayatını kaybetti.

38 yaşındaki Selma Şahin'in vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Anjiyo ameliyatı olan Selma Şahin’in fenalaşarak vefat ettiği öğrenildi.

Merhumenin cenazesi Pazar günü saat 15.00’de Emek Caddesi üzerindeki Ehli Beyt Vakfı Camiinden alındıktan sonra Soğucak Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi