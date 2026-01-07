Alaca Denizhan Mahallesi'nden Şöförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Duran Ongu'nun ağabeyi, Osman ve Orhan Ongu'nun amcaları Ardiyeci Şahin Ongu hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip merkez Eski Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Eski Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenazeye Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Mobilyacılar Odası Başkanı Fatih Erdal, Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Yücel Şahin, Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Duran Ongu, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ataç, Alaca Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Temsilcisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, bazı daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi