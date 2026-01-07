Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin daha kaliteli, hızlı ve kesintisiz şekilde yürütülmesi amacıyla Alaca 3 Nolu Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na tam donanımlı ambulans tahsis edildi.

Tahsis edilen yeni ambulansla birlikte ilçede acil sağlık hizmetlerinin kapasitesi güçlendirilirken, vakalara müdahale süresinin kısaltılması ve hasta nakil süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Modern tıbbi ekipmanlarla donatılan ambulansın, özellikle acil durumlarda sağlık personeline önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi