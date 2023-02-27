Sinop’ta doğan ve bütün eğitim hayatını İstanbul’da tamamlayan Dr. Dincel, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden 2002 yılında mezun oldu. Kısa bir süre pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesinde eğitimini tamamlayarak Genel Cerrahi bölümünde uzman unvanı aldı.

Etimesgut Askeri Hastanesi’nde Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini tamamlayan Dincel, uzman unvanını aldıktan sonra 2012 yılında Gölbaşı Devlet Hastanesinde , Yardımcı Doçent olarak da 2016 yılında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mesleki eğitimini tamamladı. Uzman unvanıyla 1 yıl İstanbul Obezite Cerrahi Kliniğinde görev yapan Dr. Dincel, 2023 yılında Adıyaman Özel Gözde Hastanesinde çalıştı.

Şimdi ise, Çorum Özel Elitpark Hastanesinde hasta kabulüne başladı. (Haber Merkezi)

