Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen güvenlik soruşturmasının tamamlanmasının ardından Doç. Dr. Gömeç’in atama süreci resmiyet kazandı.

Sivas’ta özel bir hastanede görev yapan Osmancıklı hemşehrimiz Muhammed Gömeç’in başhekimlik atamasına dair sözleşme imzalandı. Başhekim Gömeç'in bu hafta göreve başlaması bekleniyor.

Osmancık’ta doğan Doç. Dr. Gömeç, tıp eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Akademik kariyerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak devam eden Muhammed Gömeç, idari alanda da çeşitli görevler üstlendi.

Kargı Devlet Hastanesi’nde başhekimlik ve ilçe sağlık müdürlüğü görevlerinde bulunan Gömeç, ayrıca Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde Döner Sermaye Komisyon Başkanlığı yaptı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini de yürüten Gömeç, son olarak Sivas Özel Medicana Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapıyordu.

Muhabir: SELDA FINDIK