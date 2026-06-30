Kent genelinde görev yapan aile hekimlerinin katılım sağladığı eğitim programı, alanında uzman akademisyenler ve hekimler tarafından verildi. Programda, güncel bilimsel veriler ışığında birinci basamak sağlık hizmetlerini yakından ilgilendiren konular ele alındı.

Eğitimin ilk bölümünde, insan, hayvan ve çevre sağlığını bir bütün olarak ele alan “Tek Sağlık” yaklaşımı kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede disiplinler arası iş birliğinin önemi vurgulanırken, zoonotik hastalıkların önlenmesine yönelik güncel uygulamalar, çevresel faktörlerin sağlık üzerindeki etkileri ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yöntemler paylaşıldı.

Programın diğer bölümünde ise “Akılcı İlaç Kullanımı” konusu ele alındı. İlaçların doğru endikasyonda, uygun dozda ve yeterli süreyle kullanılmasının önemine dikkat çekilirken, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi, antibiyotiklerin bilinçli reçetelenmesi, ilaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi ve kronik hastalıklarda tedaviye uyumun artırılması gibi başlıklar detaylı şekilde işlendi.

Eğitim süresince aile hekimleri, günlük klinik uygulamalarda karşılaşılan örnek vakalar üzerinden interaktif değerlendirmelerde bulundu. Soru-cevap bölümlerinde sahada yaşanan sorunlar ele alınarak çözüm önerileri geliştirildi.

Muhabir: SELDA FINDIK