Program çerçevesinde il genelindeki hastaneler ile birinci basamak sağlık kuruluşları, “Başarılı Emzirmenin 10 Adımı” kriterleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Ulusal Değerlendirme Ekibi tarafından kapsamlı şekilde incelendi. Değerlendirmelerde; emzirme politikalarının uygulanması, gebe ve annelere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri, doğum sonrası emzirmenin desteklenmesi, sağlık personelinin bilgi düzeyi ve toplum farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.

Çorum’da anne sütüyle beslenmenin yaygınlaştırılması amacıyla gebelik sürecinden itibaren annelere danışmanlık hizmeti sunulurken, doğumun ardından bebeklerin en kısa sürede anne sütüyle buluşması için sağlık hizmetleri titizlikle yürütülüyor. Ayrıca aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde görev yapan sağlık personeli tarafından, anne sütü, doğru emzirme teknikleri ve tamamlayıcı beslenme konularında düzenli eğitimler veriliyor.

İlk altı ay yalnızca anne sütüyle beslenmenin teşvik edilmesi, altıncı aydan itibaren uygun tamamlayıcı beslenmeyle birlikte emzirmenin iki yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Ulusal değerlendirme sürecinde elde edilen başarı, Çorum’da anne sütünün teşvikine yönelik hizmetlerin sürdürülebilir ve sistematik bir anlayışla yürütüldüğünü ortaya koyarken, bu başarıda sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının büyük pay sahibi olduğu vurgulandı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla; annelerin emzirme konusunda bilinçlendirilmesi, bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimlerinin desteklenmesi ve toplum genelinde anne sütüyle beslenmenin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yetkililer, “Altın Bebek Dostu İl” unvanının gerektirdiği sorumluluk bilinciyle anne ve bebek sağlığını önceleyen hizmetlerin güçlendirilerek sürdürüleceğini belirtti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR