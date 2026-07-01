Planlanan çalışmalar kapsamında; İl Ambulans Servisi Başhekimliği hizmet binası, merkezde bulunan 11 ve 13 No’lu 112 istasyonları, 7 ambulans garajı ve 5 tıbbi atık deposunun yanı sıra Sungurlu, Osmancık, İskilip ve Alaca’daki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında bakım, onarım ve fiziki iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Yapılacak yatırımla birlikte hem sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi hem de vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetlerinin altyapısının daha güçlü ve etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Muhabir: SELDA FINDIK