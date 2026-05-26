Hastane yönetiminin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; polikliniklerden servislere, yoğun bakım ünitelerinden bekleme alanlarına, acil servisten ameliyathaneye ortak kullanım alanlarına kadar tüm birimlerde detaylı dip temizlik yapıldı.

Bayram dönemlerinde artan hasta yoğunluğu göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen çalışmalarda, hastanenin tüm ortak kullanım alanları özel ekipmanlar ve profesyonel hijyen ürünleriyle temizlendi. Kapı kolları, asansör düğmeleri, oturma alanları, lavabo ve tuvaletler gibi temasın yoğun olduğu noktalar dezenfekte edildi.

Bir hastanede temizliğin yalnızca görsel düzen değil, aynı zamanda enfeksiyon zincirini kıran en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekilirken, özellikle ameliyathaneler ve yoğun bakımda sterilizasyon işlemleri titizlikle uygulandı. Sağlık hizmetinin kesintisiz sürdüğü hastanede, hijyen standartlarının bayram süresince de en üst seviyede korunacağı belirtildi.

GÖRÜNMEZ KAHRAMANLAR

Vatandaşlar bayram hazırlıklarını sürdürürken, hastanenin temizlik personeli ve hijyen ekipleri adeta gece gündüz demeden görev yaptı. Hastaların güvenli bir ortamda sağlık hizmeti alabilmesi için yürütülen çalışmalar, hasta ve yakınları tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Temizlik personellerinin özverili çalışmaları sayesinde hastanenin koridorlarından hasta odalarına kadar her noktada düzenli, ferah ve güven veren bir ortam oluşturuldu. Hastane yönetimi, büyük insan sirkülasyonunun yaşandığı sağlık kuruluşlarında temizliğin sürekli devam eden dinamik bir süreç olduğuna dikkat çekerek, hijyen konusunda taviz verilmeden çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

“SAĞLIĞIN OLDUĞU YERDE TEMİZLİK VAZGEÇİLMEZDİR”

Çorum’un en önemli sağlık merkezi olan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışma, sağlık hizmetlerinde hijyenin ne kadar öncelikli olduğunun da bir göstergesi oldu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, bayram öncesi yoğun mesai harcayan tüm temizlik personeline, enfeksiyon kontrol ekiplerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızın temiz, güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet alabilmesi için tüm ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Sağlığın olduğu yerde hijyen vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR