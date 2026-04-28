Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek büyüyen bir toplumsal sorun haline geldiğini belirten Afacan, bu durumun yalnızca bireyleri değil, sağlık sisteminin bütününü tehdit ettiğini vurguladı.

Eczacıların sağlık sisteminin en erişilebilir ve vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu hatırlatarak, kesintisiz sağlık hizmeti sunma görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiklerini ifade eden Afacan, ancak son yıllarda artan şiddet vakalarının, sağlık çalışanlarının güvenliğini tehlikeye attığını ve hizmet sunum süreçlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

“ŞİDDET HEM HUKUKEN HEM VİCDANEN KABUL EDİLEMEZ”

28 Nisan “Sağlıkta Şiddete Hayır Günü” dolayısıyla açıklama yapan Afacan, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddetin hem hukuki hem de vicdani açıdan kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için mevcut yasal düzenlemelerin etkinliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, caydırıcı ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Afacan, ayrıca sağlık hizmeti sunulan alanlarda güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasının aciliyet taşıdığını vurguladı.

Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin ancak güvenli çalışma koşullarıyla mümkün olabileceğini belirten Afacan, toplumun tüm kesimlerini sağlıkta şiddete karşı duyarlı olmaya davet etti.

Açıklamasında, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını ifade eden Afacan, hayatını kaybeden sağlık emekçilerini saygı ve rahmetle andıklarını dile getirdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ