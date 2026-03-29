Çorum Özel Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Oğuz Kulaoğlu, ağrı ve ağrı tedavisine ilişkin önemli bilgiler vererek, bilinçsiz ilaç kullanımına karşı uyarılarda bulundu.

Çorum Özel Hastanesi bünyesinde ağrı tedavisine yönelik geniş kapsamlı hizmetler sunulduğunu belirten Uzm. Dr. Kulaoğlu, tedavi sürecinin hastanın durumuna göre planlandığını ifade etti. Kulaoğlu, hem poliklinik şartlarında hem de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı’nda kişiye özel uygulamalar yapıldığını söyledi.

“AĞRI KİŞİDEN KİŞİYE FARKLILIK GÖSTERİR”

Ağrının yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik yönleri de bulunan karmaşık bir durum olduğuna dikkat çeken Kulaoğlu, “Ağrı; vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, gerçek ya da olası bir doku hasarıyla ilişkili, kişiye özgü bir duyudur. Bu nedenle hastayı değerlendirirken hem fiziksel hem de psikolojik faktörler birlikte ele alınmalıdır” dedi.

KRONİK AĞRI HAYAT KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Ağrının akut ve kronik olarak ikiye ayrıldığını belirten Kulaoğlu, özellikle uzun süre devam eden kronik ağrıların ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Kronik ağrının uyku bozukluklarından psikolojik sorunlara kadar birçok olumsuz etkiye yol açtığını ifade eden Kulaoğlu, “Uzun süren ağrılar zamanla hastanın yaşam kalitesini düşürür, depresyona kadar giden bir sürece neden olabilir” diye konuştu.

BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMINA DİKKAT

Ağrı şikâyeti yaşayan hastaların doktora danışmadan ilaç kullanmaması gerektiğinin altını çizen Kulaoğlu, gelişigüzel alınan ağrı kesicilerin sorunu çözmek yerine daha da büyütebileceğini belirtti.

MODERN VE ÇOK YÖNLÜ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Ağrı tedavisinin ilaçlı ve ilaç dışı yöntemler olmak üzere iki ana başlıkta değerlendirildiğini ifade eden Kulaoğlu, fizik tedavi uygulamalarının bu süreçte önemli yer tuttuğunu söyledi.

Çorum Özel Hastanesi’nde uygulanan tedaviler arasında; fizik tedavi uygulamaları, kök hücre tedavisi, PRP, ESWT (şok dalga tedavisi), kinesioterapi, kuru iğneleme, tetik nokta enjeksiyonları ve masaj yöntemlerinin yer aldığı bildirildi.

Ayrıca hastane bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı’nda ESWT, elektroterapi, lenfödem tedavisi ve rehabilitasyon hizmetlerinin uzman hekim ve deneyimli fizyoterapistler eşliğinde, modern cihazlarla gerçekleştirildiği kaydedildi.

