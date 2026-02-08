Çorum Özel Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Durmuş, çocuklarda kırma kusurlarının erken teşhis edilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Hipermetropi ve astigmatizmanın görme azlığı, baş ağrısı ve ders çalışırken göz yorgunluğuna yol açarak okul başarısını olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Durmuş, yüksek dereceli kusurlarda geç kalınması halinde şaşılık ve göz tembelliği gibi ciddi sorunların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Miyopinin genellikle okul çağında başladığını ve yaş ilerledikçe artabildiğini kaydeden Durmuş, basit miyopinin 18-20 yaşlarına kadar ilerleyebildiğini, dejeneratif miyopinin ise daha ileri yaşlarda da devam edebildiğini dile getirdi. Durmuş, uzağı göremeyen çocukların hem derslerde zorlandığını hem de günlük yaşamda risk yaşayabildiğini vurguladı.

39 yıllık hekimlik tecrübesine dayanarak son yıllarda çocuklarda miyopi oranının arttığını gözlemlediğini belirten Durmuş, bu artışı pandemi döneminde uzun süreli tablet ve bilgisayar kullanımına bağladı. Çocukların dijital ekran sürelerinin sınırlandırılması gerektiğini ifade eden Durmuş, ailelere düzenli göz muayenesini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi