Ziyaret kapsamında, yerleşkede hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, Merkez 4 ve 15 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile UMKE Lojistik Merkezi çalışanlarıyla bir araya gelinerek yürütülen hizmetler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Prof. Dr. Sinan Zehir, personelle gerçekleştirdiği görüşmede talep ve önerileri dinleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zehir, Evde Sağlık Hizmetleri’nin toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Prof. Dr. Zehir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Evde Sağlık Hizmetleri, özellikle hareket kısıtlılığı bulunan, kronik hastalığı olan veya yatağa bağımlı vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran son derece kıymetli bir uygulamadır. Bu hizmet sayesinde vatandaşlarımız, evlerinden çıkmadan nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmektedir.”

Ziyaretin ardından, yerleşkenin bahçesinde Çorum Belediyesi tarafından yürütülen zemin düzeltme çalışmaları yerinde incelendi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan İl Sağlık Müdürü Zehir, kurumlar arası iş birliğinin hizmet kalitesine önemli katkı sağladığını belirterek, “Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Başkan Yardımcısı Sayın Alper Zahir’e ve Çorum Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR