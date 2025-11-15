Akciğer kanserinin dünya genelinde en yaygın kanser kaynaklı ölüm nedeni olduğuna dikkat çekilen açıklamada, tütün kullanımı, hava kirliliği ve mesleki maruziyetlerin riskleri artırdığı belirtildi. Bu çerçevede, toplumun risk faktörlerini daha görünür şekilde değerlendirmesi gerektiği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü verileri akciğer kanserinin hem kadınlarda hem de erkeklerde ölüm oranlarında ilk sırada yer aldığını gösterirken, erken teşhisin tedavi başarısını belirgin şekilde yükselttiği aktarıldı.

Çorum Eczacı Odası, eczacıların toplum sağlığında üstlendiği önleyici rolün akciğer kanseriyle mücadelede kritik bir konumda olduğunu bildirdi. Eczacıların katkı sunduğu temel alanlar şöyle açıklandı: “Sigara bırakmak isteyen bireylere danışmanlık desteği, solunum ilaçlarının doğru kullanımı hakkında bilgilendirme, tarama ve farkındalık kampanyalarına katkı sağlama, hava kirliliği ve yaşam tarzı riskleri konusunda halkı bilinçlendirme”

Yapılan açıklamada, akciğer sağlığını korumanın toplumun genel sağlığını korumak anlamına geldiği, eczacının yönlendirdiği her bilinçli adımın erken tanı için yeni bir fırsat sunduğu kaydedilerek 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü’nün mesajı “Bir nefesin değeri, bilinçle başlar.” sözleriyle duyuruldu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR