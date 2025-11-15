29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında çocuklardan Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet coşkusunu kendi renkleriyle anlatmaları istenen “Cumhuriyetle Büyüyorum — Atatürk’ün İzinde Sağlıklı, Mutlu Bir Geleceğe” konulu ödüllü yarışmada dereceye girenlere ödülleri de dağıtıldı.

“Atatürk’ün Çocukları Cumhuriyeti Resmediyor” sloganı ile anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için organize edilen Çocuk Resim Yarışması için önceki gün ödül töreni Çorum Eczacı Odası’nda gerçekleştirildi.

Oda Başkanı Erol Afacan ve Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ayşenur Kaya, öğrenciler ve ailelerinin katıldığı törende Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet coşkusunu kendi renkleriyle anlatan başarılı öğrenciler ödül almanın sevincini yaşadı.



Buna göre Anaokulu kategorisinde, Zeliha Ece Sezegen birinci, Elif Mira Çiftçi ise ikinci olarak boyama seti ve resim defteri ödüllerini aldı. İlkokul kategorisinde ise birinci Busenaz Karaman 2000 Parça Puzzle, ikinci Ayaz Deniz Celep 1000 Parça Puzzle üçüncü Hüma Miray Demir 500 Parça Puzzle kazanırken, mansiyon ödülü olan boyama seti de Selin Kezer’e iletildi.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutlayan 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan: “Çocuklarımızın yapmış olduğu resimlerinde, Cumhuriyet'in neşesini, özgürlüğünü, sevgisini ve umut dolu yarınlarını görmek bizleri son derece mutlu etmiştir. Geleceğimizin aydınlık yüzü olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, katılım sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.