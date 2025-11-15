Cenaze törenine Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Fehmi Güney, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Av. Özkan Yandım, Merkez İlçe Başkanı Koray Mustafa Tutkun, il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte katıldı. Tören sonrası Güney ve beraberindeki heyet şehit İbbiği’nin baba ocağını ziyaret ederek baba Rüştü İbbiği’ye taziyelerini iletti.

Ziyarette, Genel Başkan Yardımcısı Güney, şehit babasını telefonla Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştürdü. Mustafa Destici, telefonda aileye başsağlığı dileyerek sabır ve metanet temennisinde bulundu.

Destici kahraman şehit Burak İbbiği’ye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR