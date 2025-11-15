Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem fırtınası devam ediyor. Son olarak bu gece saat 03.04'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Uzmanlar, 10 Ağustos'tan bu yana bölgede 16-17 bin deprem meydana geldiğini söylüyor ve bu sismik hareketliliği "deprem fırtınası" olarak nitelendiriyor.

ÇORUM'DA DEPREM

Çorum'un Sungurlu ilçesinde de bugün saat 09.51'de 1.1 küçük ölçekli bir deprem oldu.

