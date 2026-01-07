Ses sanatçısı Cemal Kurtoğlu'nun ağabeyi olan ilimizin kültür elçilerinden Türk edebiyatının önemli şairlerinden olan Rıfat Kurtoğlu uzun bir süredir nefes darlığı gibi sağlık sorunları nedeni ile Çorum ve İstanbul’da tedavi oluyordu. Bir süre önce evine gelen ancak engelli aracı ile birlikte 5 Ocak 2026 günü devrilerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kurtoğlu Prof. Dr. Murat Çalbıyık tarafından bugün ameliyat edildi. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi sürerken solunum yetmezliğine bağlı olarak ani gelişen kalp durması sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kurtoğlu’nun cenazesinin yarın (08 Ocak 2026 Perşembe günü toprağa verilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.