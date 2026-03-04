İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Çorum Halk Eğitimi Merkezi tarafından gerçekleştirilecek etkinlikte kadınlardan oluşan koro sahne alacak.

“Sahnenin Sultanları” temasıyla düzenlenen konserde, kadın sanatçılar bir araya gelerek müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Şef Arif Sadeçolak yönetiminde gerçekleştirilecek programda, kadınların sanat alanındaki emeği ve üretkenliği müzik aracılığıyla sahneye taşınacak. Konser, bugün (4 Mart 2026 Çarşamba günü) saat 21.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

Türk halk müziğinin sevilen eserlerinin koro tarafından seslendirileceği konser repertuvarında “Ne güzel yaratmış yar seni yaradan”, “Yeşil başlı gövel ördek”, “Uzun gecenin gecesi olsam”, “Mayilim mayişelim” ve “Ahlat’ın başındayım” gibi eserler yer alıyor.

Muhabir: Haber Merkezi