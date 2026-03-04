Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşma, meslektaşlar arasında dayanışma ve birlik mesajlarının öne çıktığı bir akşam oldu. İskele Park Kafe’de yapılan iftara Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özgür Kılıç, inşaat mühendisleri ve aileleri katıldı.

Programa ev sahipliği yapan İMO İl Temsilcisi İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, yaptığı konuşmada Ramazan ayının sabır, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Özgür Kılıç, mühendisliğin yalnızca teknik bir meslek olmadığını belirterek, “Biz mühendisler ömrümüzü sayılarla, statik hesaplarla ve milimetrik doğruluklarla geçiririz. Şehirler inşa eder, medeniyetler kurar, hayatı kolaylaştıran çözümler üretiriz. Ancak en büyük başarı, inşa ettiğimiz yapıların içinde bir kalbe dokunabildiğimizde anlam kazanır” dedi.

Mühendisliğin akıl, bilim ve vicdanın birleştiği bir meslek olduğuna dikkat çeken Kılıç, atılan her imzanın yalnızca bir onay değil, aynı zamanda insan hayatına duyulan sorumluluğun teminatı olduğunu ifade etti. Mesleğin yüklediği sorumluluğun çalışkanlık, dürüstlük ve hakkaniyetle birleştiğinde toplum için kalıcı eserler ortaya çıkacağını dile getirdi.

Konuşmasında mesleki sorunlara da değinen Kılıç, oda olarak çözüm üretmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek üyelerin desteğinin önemine vurgu yaptı. “Daha başarılı olmamız ve sorunları çözebilmemiz için en önemli güç, sizlerin odamıza verdiği destektir. Bugün burada bulunmanız mesleğimize büyük bir moral ve güç vermiştir” ifadelerini kullandı.

Program, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapılan temennilerle sona erdi.