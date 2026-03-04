Merkez Büğet Köyü’nden, merhum Hamdi Deringül’ün eşi, Suna, Gülfiye, Ali, Şükrü ve Şengül Deringül’ün anneleri Makbule Deringül, rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Büğet Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye CHP İl Başkan Yardımcıları; Güngör Atak, Hamdullah Uğur Yağmur, Duran Keçeci, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç, Büğet Köyü Muhtarı Saffet Kışla ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi