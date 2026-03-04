İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi İpek Taksi Kavşağı’nda sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Denetimlerde ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen 3 sürücü ile alkollü araç kullandığı belirlenen 1 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 545 bin lira idari para cezası kesildi.

Ekiplerin kent genelinde asayiş ve trafik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.