TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla milletvekillerine iftar verdi. İftara CHP ve İYİ Partililer katılmazken DEM Partililer ve bakanlar, eski Meclis başkanları ile siyasiler ve milletvekilleri katıldı.

TBMM’de İftar Yemeği Menüsü

TBMM’de düzenlenen iftar yemeğinde misafirlere sunulacak menü de dikkat çekti. Hazırlanan iftar menüsünde şu yemekler yer aldı:

• Lebeniye çorbası

• Karamelize soğanlı avokado favalı enginar

• İçli köfte ve sebzeli çıtır börek

• Çilekli file bademli narlı yeşil salata

• Keşkek yatağında dana antrikot

• Fındıklı narlı güllaç

• Zencefilli sumak şerbeti

Meclis’te düzenlenecek iftar yemeği siyasi partilerin katılım kararları nedeniyle tartışma konusu olurken, programın geniş katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.