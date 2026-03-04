Çorum’da taksi ücretleri zamlandı.

Akaryakıta gelen zamlar, sigorta ve kasko ücretlerine yapılan zamlar ve yüksek enflasyon nedeniyle Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası tarafından taksi ücretlerine zam yapıldı.

Yapılan zamla birlikte taksi indi bindi ücretleri 200 TL, taksimetre açılış ücretleri ise 50 TL’den 60 TL’ye yükseldi.

Kilometre ücreti 45 TL'den 60 TL'ye çıktı.

Bir saat bekleme ücreti 270 TL’den 360 TL'ye yükseldi. Birim mesafe ise 100 metre 6 TL oldu.

Yeni fiyatlar 2 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlandı.