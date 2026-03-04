Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Ankara’da parti genel merkezinin düzenlediği bir dizi toplantı ve etkinliğe katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 il başkanıyla bir araya geldi.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin düzenlediği “Milletle Birlikte Milletin Emrinde” buluşmasının ardından CHP’li 81 il başkanı, genel merkez binasında bir araya geldi.

CHP Yurt İçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başkanlığında başlayan toplantıya Genel Başkan Özgür Özel de katıldı.

Parti çalışmalarının, ileriye yönelik hedef ve projelerin, seçim hazırlıklarının ve ülke gündeminin ele alındığı toplantıda “Katlanmak Zorunda Değilsiniz” sloganlı üye kampanyasının büyütülmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Özel ve 81 il başkanı toplantının ardından genel merkezde düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

CHP İl Başkanları, ayrıca Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen grup toplantısına da katılım sağladı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, toplantılarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“81 il başkanımız ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısına katılım sağladık.

Toplantıda ülke gündemine ilişkin siyasi ve ekonomik gelişmeler değerlendirilirken, örgüt faaliyetleri ve önümüzdeki döneme dair yol haritası ele alındı.

Toplantı kapsamında milletvekillerimiz ve parti kurmaylarıyla bir araya gelerek ilimizde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Birlik ve dayanışma vurgusunun öne çıktığı toplantıda, halkımızın sorunlarına çözüm üretme kararlılığı bir kez daha ifade edildi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokrasi ve adalet mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz

Ortak akıl, güçlü örgüt ve kararlı mücadele anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR