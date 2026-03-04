Orta Doğu’daki tırmanan jeopolitik gerilimler, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu.

Petrol fiyatlarının 120 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini belirten Memiş, altın piyasasında da büyük hareketlerin kapıda olduğunu söyledi.

“2026 YILI MANİPÜLASYON YILI OLACAK”

Memiş, Haber Global’e yaptığı açıklamalarda piyasadaki risklere dikkat çekti: "2026 yılı manipülasyon yılı. Büyük vurgun yapacaklar, büyük soygun yapacaklar. Bu finalde dijital paralara geçiş, beraberinde enflasyonu bilerek ve isteyerek patlatacaklar.

O yüzden Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, dünya ticaretinin durması, gıda enflasyonunun hortlaması, tarım emtialarının tekrar fiyatlarının yükselmesi gibi birçok etken bu savaşta artık belirleyici olacak" dedi.

PETROL FİYATLARINDA KRİTİK SEVİYELER

Savaşın küresel enflasyon üzerindeki etkilerine değinen Memiş, petrol fiyatları için şu uyarılarda bulundu: "Tabii söz konusu savaş olunca ve Orta Doğu olunca başta petrol fiyatlarını yakından takip edeceğiz. Kısa vadede aşağıda 75 dolar, yukarıda 85 dolar aralığında bir dalgalanma mümkün olabilir.

Biraz daha orta vadeye bakalım; çatışmalar hızlanacak, biraz daha bölgesel savaşa dönüşme riski oluşacak; bu sefer 115-120 dolar seviyesine kadar yükselişlerden bahsedebiliriz" dedi.

YATIRIMCIYA KALDIRAÇLI İŞLEM VE FİZİKİ ALTIN UYARISI

Piyasadaki sert dalgalanmalar karşısında yatırımcıları uyaran Memiş, parayı korumanın yolunun “malına sahip çıkmak” olduğunu belirtti: "Savaş ekonomisinin olduğu dönemlerde yatırımcıların kendilerinin, ayağı yere basar bir şekilde piyasaları takip edeceği vakit para kazanma dönemi değil, parayı koruma vaktidir.

'Kısa vadede yükseldi satarım, düştü alırım' – o işi geçeceksin, batarsın. Bu gibi ortamlarda kesinlikle kaldıraçlı işlem, kredili işlem falan bunlar hayal. Tamamen yarın sabah kalktığınız zaman batarsınız" dedi.

Altın almak isteyenler için de fırsatçılık uyarısı yaptı: "Bu gibi fırsatçıların devrede olduğu bir dönemde gidip fiziki olarak altın alma. Almak istiyorsan git bankadan al. Niye? İşçilik koyacaklar; 4.000 dolar, 5.000 dolar, 15.000 dolar... Fırsatçılar var çünkü" şeklinde açıklamada bulundu.

Türkiye’nin ekonomi yönetimi ve alınan tedbirler hakkında da konuşan Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve SPK dün karar açıkladı, gereken tedbirleri aldı. Açığa satışı yasakladı.

Merkez Bankası gerektiği zaman müdahale edeceğinin sinyalini verdi. Rezervler 200 milyar doların üzerinde zaten, yeterince eli güçlü. Dolayısıyla bu ortamda Türkiye hem jeopolitik anlamda hem de ekonomi anlamında elinden geleni zaten fazlasıyla yapıyor" diyerek HaberGlobal'e yaptığı açıklamaları sonlandırdı.

