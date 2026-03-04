İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eğitim programında kamu kurumlarında iç kontrol sisteminin önemi, ilgili mevzuat çerçevesi, kurumsal risk yönetimi, süreç kontrol mekanizmaları, görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ile hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin ele alındığı bildirildi.

İç kontrol sisteminin kurumsal performansa katkısı ve sürdürülebilir hizmet sunumundaki rolünün örnek uygulamalarla anlatıldığı aktarılan açıklamada, iç kontrolün yalnızca denetim mekanizması olmadığı, aynı zamanda kurumsal işleyişi güçlendiren ve riskleri önleyici bir yönetim aracı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kurumsal kapasitenin artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve etkin, verimli, şeffaf yönetim anlayışının güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği ifade edildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı