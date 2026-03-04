Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Sungurlu’da düzenlenecek iftar programına katılacak.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale (Delice)-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin Delice-Çorum etabı kapsamında Sungurlu’daki hızlı tren şantiyesinde çalışan işçilerle iftar yapacak.

İftar programı öncesinde şantiyede incelemelerde bulunması beklenen Uraloğlu’nun, proje süreci ve gelinen aşamaya ilişkin açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

Karadeniz’i İç Anadolu’ya hızlı tren hattıyla bağlamayı hedefleyen proje kapsamında Delice-Çorum etabında çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Muhabir: SELDA FINDIK