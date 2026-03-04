Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde gerçekleştirilen asayiş uygulaması sırasında görevli polis memuru, kaldırımdan inmekte zorlanan engelli vatandaşı fark etti.
Polis memuru, uygulama noktasından ayrılarak vatandaşın yanına gitti. Akülü sandalyesiyle güvenli şekilde yola inmesine yardımcı olunan vatandaş, polis memuruna teşekkür etti.
Kısa süreli destekle olası bir kazanın önüne geçilirken, çevredeki vatandaşlar da polis memurunun duyarlı davranışını takdirle karşıladı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK