1984-1985 Sezonunda Çorumspor forması giyen Kazım Gökel’in (63), bir süredir tedavi gördüğü Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi. Yeşil sahalara 29 yaşında veda eden Gökel, Osmancık Belediyesi’nden emekli olmuştu.

Gökel’in cenazesinin bugün ikindi vakti Osmancık Beylerbeyi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.