AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Çorum’da düzenlenen "Vefa İftarı"nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Büyükgümüş, teşkilatçılığın fedakarlık ve cesaret gerektirdiğini belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçecek, o güçlü iradeyi, duruşu sahada Allah'ın izniyle hep birlikte oluşturacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Çorum’da partisinin düzenlediği "Vefa İftarı" programına katıldı. Programda konuşan Büyükgümüş, teşkilatların 81 ilde hem geçmişin hafızasını hem de geleceğe taşınacak enerjiyi temsil ettiğini belirtti. Yapılan her çalışmanın sadece siyasi bir faaliyet olmadığını vurgulayan Büyükgümüş, milletle kurulan her temasın aynı zamanda bir gönül bağı anlamı taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek mesajı veren Büyükgümüş, "Bizim bu ortak çatımızda oluşturmuş olduğumuz sinerjiyle, buradan elde ettiğimiz güçle tüm faaliyetlerimizi geleceğe doğru daha da ileriye taşıyacağız. Bu çalışmalarımızın varlığıyla, ettiğimiz dualarla, buradan elde ettiğimiz kararlılığımızla ve cesaretimizle tüm çalışmalarımızda Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçecek; o güçlü iradeyi, o duruşu sahada Allah’ın izniyle hep birlikte oluşturacağız" diye konuştu.

Milletle kurulan her temasın aynı zamanda bir gönül bağı anlamı taşıdığını dile getiren Büyükgümüş, "Dünyanın geldiği bu noktada hem mazlumlara umut olacak, milletimizin esenliğini, geleceğini teminat altına alacak irade Allah'ın izniyle işte bu sofralarda bir araya gelen ak davamızın geçmişten bugüne temsil ettiği duruştadır" ifadesini kullandı.

AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatçı ise birlik ve beraberlik mesajı verdi. Partiye ve ülkeye hizmet etmiş, hayatını kaybeden teşkilat mensuplarını rahmetle andıklarını belirten Ahlatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinin süreceğini kaydetti.

İl Başkanı Yakup Alar da konuşmasında, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Alar, ülkeyi daha güçlü yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi