24 Temmuz 2025 tarih ve 32965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7555 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 109. maddesinde değişiklik yapılarak, İş Kanunu’nda öngörülen yazılı bildirimlerin (fesih bildirimi hariç) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi aracılığıyla gönderilebilmesine ilişkin hukuki zemin netleştirildi.

KEP kullanımına ilişkin maliyetlerin işveren tarafından karşılanacağı da hükme bağlandı.

“RESMİ TEBLİGAT NİTELİĞİNDE”

TÜRKKEP Çorum Bayii Plusone Corporate Development Center Sahibi Naci Murat Servi, yapılan değişikliğin iş dünyası açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Yeni düzenleme ile işverenler, işçinin açık ve yazılı kabulü bulunması kaydıyla, ücret hesap pusulası, yıllık izin belgeleri, fazla mesai onayları, ihtar yazıları ve disiplin kararları gibi 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yazılı yapılması öngörülen bildirimleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı üzerinden gönderebilecektir. KEP üzerinden yapılan bu gönderimler, gönderim ve teslimat kayıtlarıyla birlikte hukuki delil sağlamaktadır.” dedi.

Resmi tebligat yerine geçen bu bildirimlerin uyuşmazlık durumunda hukuki delil sayıldığını anlatan Naci Murat Servi, şu değerlendirmeyi yaptı:

“GÜVENLİ BİR ALTYAPI”

“Bu hizmet, çalışanlara ilgili belgelerin pratik biçimde iletilmesini sağlar. Ayrıca özel yazılımlar ile muhasebe ve bordro programlarıyla entegre çalışarak süreçlerin uçtan uca dijitalleştirilmesine destek olur. Bu sayede tek işlemle yüzlerce/binlerce çalışana bildirim ve belgeler kısa sürede gönderilebilir; gönderim ve teslimat süreçleri, KEP’in sunduğu kayıtlar sayesinde yasal dayanağı olan, güvenli ve ispat gücü yüksek bir altyapı üzerinden yönetilebilir.”

“ÇEVRİM İÇİ TOPLANTI”

Sistemin işleyişini ve mevcut muhasebe/bordo programlarıyla entegrasyon sürecini detaylı şekilde paylaşmak üzere Genel Merkez’den uzmanların da katılımıyla çevrim içi bir toplantı düzenleyebileceklerini ifade eden Servi, şirketlerin bildirim süreçlerini daha izlenebilir ve denetlenebilir hale getirerek operasyonel verimlilik sağlamalarının ve hukuki riskleri azaltmalarının mümkün olacağını vurguladı.