Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Çorum İl Temsilcisi Banu Özdil Yücel ile Yönetim Kurulu üyeleri Selim Keiyinci ve Yaprak Biçer, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ettiler.

PDR Derneği İl Temsilcisi Banu Özdil Yücel, dernek olarak Çorum’da toplum ruh sağlığını güçlendirecek her türlü çalışmada yerel yönetimlerle ortak hareket etmeyi önemsediklerini belirtirken, Çorum Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarını da yakından takip ettiklerini söyledi.

Başkan Aşgın da, toplumun her kesimine dokunan sosyal projelerde Türk PDR Derneği’nin bilimsel birikiminden faydalanmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.