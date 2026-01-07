ABD, 3 Aralık'ta Venezuela'ya düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı. Bu operasyonla başlayan tartışmalarda Venezuela altınının Çorum rafinerisine getirilerek işlendiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maduro'nun elini omzuna koyarak konuştuğu fotoğrafla gündeme gelen Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı Odatv'ye konuştu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilişkisi, Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah'ın Çorum'a gelmesi hakkında konuşan Ahlatcı bakın neler anlattı...

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ABD’ye kaçırılmasından ve tutuklanmasından sonra, Venezuela altınlarının Çorum’da işlendiği yolundaki dedikodu ya da ithamlar yeniden su yüzüne çıkarılmaya başlandı. Ahlatcı Holding’in Venezuela ile ilişkisi nasıl ve ne zaman başladı?

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı: "Diğer bazı iş insanları ile birlikte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Amerika gezisine katılmıştım. 5 Aralık 2018’de Sayın Erdoğan’ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüşmesi sırasında, bu ülkede çıkarılan yıllık 270 ton altının işlenmesi konusu gündeme geldi. Maduro’nun, gönderdikleri altınların parasını düzenli alamadıkları yolundaki şikayeti üzerine, Cumhurbaşkanımız elini benim omuzuma koyarak, 10 Nisan 2017’de Çorum’da kendilerinin açılışını yaptığı altın rafinerimizi gündeme getirdi ve Venezuela altınlarının son teknolojiye göre kurduğumuz bu rafineride işlenebileceğini söyledi. Venezuela altınlarının karşılığında, bakliyat ve yapı malzemesi ihracı mümkün olabilecekti ki, bu, ülkemiz için fevkalade güzel bir gelişmeydi. Böylelikle, bu ülkenin altınlarını Çorum’da işlememiz konusunda bir ön mutabakat oluşmuş oldu"

Hemen bir ay sonra Maduro’nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah’ın Çorum’a geldiği biliniyor. Bu ziyaret nasıl gelişti?

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı: "Bizim kısaca Tarık Sami diye andığımız Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı, 6 Ocak 2019’da Çorum’a geldi. Kendisi ve beraberindekiler onuruna Ahlatcı Metal Rafineri’de öğle yemeği verdik. Bu yemekte, dönemin Çorum Valisi ve Belediye Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri de vardı. Kendisine rafineriyi gezdirdik, teknik bilgiler verdik. Tesisi çok beğendi, böylesine ileri teknolojiyi ilk kez gördüğünü söyledi ve iki devlet başkanının mutabık kalmaları halinde Venezuela altınlarının burada işlenebileceğini söyledi. Zira, metal külçeyi rafine ederek altını ayrıştırma işlemini, biz ileri teknolojimiz sayesinde, dünya ölçülerine göre çok daha ucuza yapabiliyorduk.

Konuklarımız Çorum’dan ayrıldıktan sonraki günlerde, Venezuela ile ilgili önemli gelişmeler oldu. Trump’ın birinci başkanlık dönemiydi ve ABD, Venezuela altınlarının bizim tarafımızdan işlenmesini hoş karşılamadığını belli ediyordu. Zaten çok geçmeden Venezuela’nın Putin’le anlaştığı bilgisi geldi. Biz doğal olarak devre dışı kaldık. Zaten, devletimizin ve ABD’nin uygun görmediği bir işe girmemiz söz konusu olamazdı"

Yani, Venezuela’dan Çorum’a işlenmek üzere altın gelmedi, öyle mi?

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı: "Venezuela’dan Çorum’a ne bir gram altın geldi, ne de Çorum’dan oraya gitti. Hatta, İran ve Sudan’la ilgili olarak da yer yer yanlış haberler uçuruluyor. Biz, Venezuela altınları konusunda olduğu gibi İran veya Sudan’la da tek gram altın işi yapmadık. Bütün bunlar, devletimizin ilgili kurumları tarafından da yakından bilinmektedir.

Bizim 7 bin çalışanımız var. Onların ve geçindirmekle yükümlü oldukları ailelerinin sorumluluğunu taşıyoruz. Yasal olmayan veya devletimizin uygun görmediği, NATO müttefikimiz Amerika’nın hoş karşılamadığı bir işe girişerek, ne kendimizi, ne de çalışanlarımızın ekmek kapısını riske atarız"

Ahmet Ahlatcı’nın siyaseten durduğu yer neresidir? Buna da açıklık getirebilir misiniz?

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı: "Ben, vatanını-milletini seven bir insanım. Doğup büyüdüğüm Çorum’a da son derece bağlıyım. Çünkü, bu topraklara, bu toprağın insanı olan hemşehrilerime vefa borcum var. Nitekim, mümkün olan bütün yatırımlarımı Çorum’da yapıyorum. Ama, Çorum’un bölgesel kalkınmanın lokomotifi olduğuna inandığım için, komşu illerimize karşı da ilgisiz değilim. Daha doğrusu, Türkiye’nin her yeri benim için vatan toprağıdır ve gerektiğinde her yere yatırım yapmak, istihdam sağlamak isterim. Bu anlayış içinde, ekonomi bilgilerimi, düşüncelerimi ve piyasa deneyimlerimi, Sayın Cumhurbaşkanımızla olduğu gibi dönemin Ana Muhalefet Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile de diğer tüm siyasilerle de paylaştım ve paylaşmaya devam ediyorum"

Holding olarak savunma sanayi yatırımlarına da yöneldiğiniz biliniyor. Bu konuda biraz bilgi verir misiniz?

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı: "Ülkemizde yeni bir barut fabrikası yapılması gereği ortaya çıktığında, kimse yanaşmazken, ben 1 milyar dolarlık yatırımla Sungurlu İlçemiz Organize Sanayi Bölgesi’ne GoldForce Barut Fabrikası’nı kurdum. İleri teknoloji, hammaddesini de kendi içinde üreten entegre bir tesis.

Hatta, uluslararası kredi kuruluşları barut üretimine sıcak bakmadıklarını belirttiklerinde, Büyük Atatürk’ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesini hatırlatıp barışı korumanın caydırıcılıktan geçtiğini anlattım. Sonuçta beni anladılar. Şu anda ülkemizin barut ihtiyacının önemli bir bölümünü karşıladığımız gibi, dost ve kardeş ülkelere de ihraç ediyoruz.

Bu yıl, 2.3 milyar dolarlık bir yatırıma daha başlayacağız: Füze ve roket yakıtı tesisi…Çorum-Samsun yolu üzerinde, Mecitözü ilçemiz sınırları içinde yeni ihdas edilen Organize Sanayi Bölgesi’nden yer talebinde bulunduk. Tahsis işleminin tamamlanmasını bekliyoruz. Çorum, Anadolu’nun ortasında sanayileşen ve bölgesini de kalkındırma potansiyeli olan bir il. Bu doğrultuda biz de elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz.

Yine Hitit uygarlığının başkenti Çorum, paha biçilmez tarihi eserleri ile de büyük turizm merkezlerinden biri olmaya aday. Sanayileşme ve turizm sayesinde Çorum’u bütün ilçeleriyle birlikte kalkındırmayı, komşu illerimizi de kalkınma kervanına dahil etmeyi amaç edindik.

Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi’nin büyük bir hızla ilerlemesi de, bizim bu konudaki motivasyonumuzu artırıyor. Ankara’yı Çorum üzerinden Samsun’a bağlayacak bu büyük projenin hayata geçirilmesi nedeniyle, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza, ilgili tüm kamu kuruluşlarımıza şükran borçlu olduğumuzu da belirtmeden geçmek istemem.

Özetle, biz vatanımız ve milletimiz için varız. Her türlü yatırım ve ticaretimiz yasaldır, hukukidir, millet yararınadır. Şirket anayasamız budur ve daima da böyle olacaktır"