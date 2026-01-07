Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (Çorum TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) üst düzey organlarının katılımıyla gerçekleştirilen müşterek toplantıya iştirak etti.

Aynı zamanda TOBB Genel İdare Kurulu ve TOBTİM Yönetim Kurulu Üyesi olan Çetin Başaranhıncal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen, Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in de hazır bulunduğu toplantıya iştirak etti.

Toplantıda, TOBB Yönetim Kurulu, TOBB Genel İdare Kurulu, TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu ve TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu üyeleri bir araya geldi.

Müşterek toplantıda; Türkiye ekonomisinin güncel durumu, iş dünyasının karşılaştığı yapısal sorunlar, finansmana erişim, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve reel sektörün beklentileri ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in değerlendirmeleri doğrultusunda, ekonomi politikalarına ilişkin güncel gelişmeler ile orta ve uzun vadeli hedefler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başaranhıncal, toplantıda Çorum iş dünyasının beklenti ve taleplerini dile getirerek, sanayi ve ticaretin sürdürülebilir büyümesi açısından atılması gereken adımlara dikkat çekti. Çetin Başaranhıncal, TOBB çatısı altındaki bu tür toplantıların, yerel ekonomilerin sorunlarının doğrudan merkezi düzeyde aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

