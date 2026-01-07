Çatak Köyü'nden Şükrü Karakaş'ın oğlu Belediye çalışanı Yusuf Karakaş ile Rahatsızlanarak hayatını kaybeden Çorum Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Selda Tarhan'ın eşi, Dr. Aleyna Sinem Tarhan ve Arsay Serra Tarhan'ın babası İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı Selami Tarhan’ın cenaze namazları öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılındı.

Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, bazı daire müdürleri ile aileleri ve sevenlerinin katıldığı cenazeler Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi