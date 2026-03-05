Köşe yazarımız, eğitimci-ressam Şahika Çağlar’ın annesi Nihal Çağlar (97), dün sabaha karşı Ankara’da hayata veda etti.

Başta güreş olmak üzere ilimiz sporuna ve spor tesislerinin yapımına büyük emeği geçmiş olan, 1987 yılında kaybettiğimiz “efsane” Beden Terbiyesi Bölge Müdürü (şimdiki adıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü) merhum Macit Çağlar’ın eşi, uzun yıllar ABD’de yaşayan, uluslararası alanda yetkin psikolog Dr. Şule Çağlar, emekli öğretmen Emel Ölçer, Şahika Çağlar ve ABD’de yaşayan Diş Hekimi Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut’un anneleri, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Evrim Ölçer Özünel’in anneannesi olan Nihal Çağlar’ın cenazesi, bugün Çorum’a getirilerek, Akşemseddin Camii’nde (muhtemelen öğle namazının ardından) kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da, eşi Macit Çağlar’ın kabrinin yanında toprağa verilecek.

Nihal Çağlar, yatağa düştüğü son zamanlarına kadar ülkenin ve Çorum’un gündemini yakından takip eden, okuyan, hayata bağlı, gerçek bir “Cumhuriyet Kadını” olarak tanınıyordu.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.