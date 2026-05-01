Çorum Valisi Ali Çalgan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Çalgan, mesajında emekçilerin ülke ekonomisinin büyümesi ve toplumsal refahın artmasındaki kritik rolüne vurgu yaptı.

Emek ve alın terinin önemine dikkat çeken Çalgan, “Ülkemizin kalkınması, ekonomimizin büyümesi ve toplumsal refahın artması için gece gündüz demeden çalışan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

1 Mayıs’ın birlik, dayanışma ve emeğe saygının simgesi olduğunu belirten Çalgan, bu özel günün, üretimin temel gücü olan işçilerin özveri ve katkılarının bir kez daha hatırlandığı anlamlı bir gün olduğunu kaydetti.

Çorum’un üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve gelişen yatırım ortamıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Çalgan, bu başarının arkasında emekçilerin büyük payı olduğunu ifade etti. Çalgan, “Bu gelişimin en büyük mimarı, fedakârca çalışan ve değer üreten emekçilerimizdir” dedi.

Emekçilerin yalnızca ekonomik değil, toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sağladığını vurgulayan Çalgan, onların emeğinin güçlü bir Türkiye’nin en önemli güvencesi olduğunu dile getirdi.

Vali Çalgan, mesajının sonunda tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, bu anlamlı günün dostluk, barış ve dayanışma duygularını pekiştirmesini temenni etti.

Muhabir: Haber Merkezi