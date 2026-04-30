Çorum-Laçin Yolu ile Kırkdilim Tünelleri’nin açılış programı için ilimize gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ziyarette, kentin ulaşımla ilgili öncelikli ihtiyaçlarını ve taleplerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’na aktardı. Aşgın, İlim Yayma Kavşağı’nda farklı seviyeli kavşak talebi, Gıda Toptancıları Kavşağı’nda farklı seviyeli kavşak talebi ve şehrin yeni çevre yolu ihtiyacını da dile getirdi.

Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmaya ve ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik bu projelerin önemine dikkat çeken Başkan Aşgın, söz konusu yatırımların Çorum’un geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu ise özellikle yeni çevreyolu konusunda çalışma yapılması için bakanlık yetkililerine talimat verdi.

Muhabir: Haber Merkezi